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Война между Израилем и Хамасом может угрожать безопасности всего Ближнего Востока, - Блинкен

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Война между Израилем и Хамасом может угрожать безопасности всего Ближнего Востока, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что война между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа может "метастазировать" и угрожать безопасности на всем Ближнем Востоке.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на The Times of Israel.

Он отметил: "Это момент глубокой напряженности в регионе. Это конфликт, который может легко метастазировать, вызывая еще большую опасность и еще больше страданий".

Издание добавляет, что госсекретарь США покинул Катар и отправился в ОАЭ, после чего полетит в Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.

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Топ комментарии

  • oqo obo cb04cacb
    а війна в центрі сраної еуропи, буцім, виграшки
  • Trevo Trow
    Хамас не винний, винна війна. Цю пісню добре співати, стоячи раком. Ми вже чули її з текстом про козлостан у виконанні Папи Франциска і Орбана.
  • oqo obo cb04cacb
    ващє! бєдниє палєстінскіє младєнци.. гібнут і гібнут.. пора канчать етат гінацід, которую тваріт ізраільская ваєнщіна
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