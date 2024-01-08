Война между Израилем и Хамасом может угрожать безопасности всего Ближнего Востока, - Блинкен
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что война между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа может "метастазировать" и угрожать безопасности на всем Ближнем Востоке.
Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на The Times of Israel.
Он отметил: "Это момент глубокой напряженности в регионе. Это конфликт, который может легко метастазировать, вызывая еще большую опасность и еще больше страданий".
Издание добавляет, что госсекретарь США покинул Катар и отправился в ОАЭ, после чего полетит в Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.