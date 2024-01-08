Ночью стало известно о взлете Ту-95МС, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины (обновлено)

Воздушные силы ВСУ ночью сообщили о взлете 9 бортов Ту-95МС и 4 бортах Ту-22м3 с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет - 05.00-05.30", - говорится в сообщении.

В 5.37 ПС сообщили о вылете 4 бортов Ту-22м3.

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях.

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В 6:12 воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

6.17 – подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.

По состоянию на 6:26 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

6.28 – зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

6.36 - зафиксирован пуск "Кинжала".

6.46 – в Днепре прогремел взрыв.

6.50 – зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

6.53 – взлет еще одного МиГ-31К.

7.10 - 4-й МиГ-31К - взлет 4-го МиГ-31К.

7.15 – баллистика из Крыма – на Кривой Рог!

7.16 – часть ракет из Тернопольщины/Львовщины изменила курс на Хмельнитчину.

7.19 -¦повторный пуск "Кинжала"! Направление – Киевщина.

7.16 – баллистика на Запорожье.