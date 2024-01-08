В оккупированной Запорожской области не хватает лекарств, рецепты можно получить только с паспортом РФ

Российские оккупанты создали гуманитарную катастрофу в Запорожской области. В регионе наблюдается нехватка медикаментов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты создали гуманитарную катастрофу на захваченных территориях. На всей ВОТ Запорожской области беда с медикаментами: импортных лекарств или нет, или цена недоступна для людей, часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам. Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь к врачу. Обслуживание у врача невозможно без российского паспорта", – говорится в сообщении.

Кроме этого, обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС не поставляют, родители ждут прививки от туберкулеза более полугода.

"Россияне медленно убивают и выживают наших людей на ВОТ", - подчеркнул городской голова Мелитополя.

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