Экс-президент Германии Гаук призвал передать дальнобойные ракеты Taurus Украине

Бывший президент Германии Йоахим Гаук подверг критике осторожную позицию нынешнего немецкого правительства относительно поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов", – заявил Гаук.

Он добавил, что не существует международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии.

"Вот почему нам разрешено это делать. И мы должны это сделать - используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если" и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств".

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Экс-президент ФРГ подверг критике, в частности, канцлера Олафа Шольца.

"Возникает удивление, когда нерешительность правительства ведет не только к снижению шансов Украины, но и к усилению угрозы свободному миру", - отметил Гаук.