Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, ВСУ отбили более 20 атак на этом направлении, - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении украинские защитники отразили 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника около Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак - недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 3 атаки.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

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На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За минувшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.