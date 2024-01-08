Враг запустил "Кинжал" в направлении Кривого Рога и Киевщины. На Чернигов летит баллистика

Утром 8 января зафиксирован повторный пуск "Кинжала" в направлении Киевщины. Также есть угроза баллистики для Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

"Повторный пуск "Кинжала"! Направление – Киевщина!", – говорится в сообщении.

"Балистика – на Чернигов!", - добавляют в ВС.

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Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что вражеский "Кинжал" двигается на Днепр.

"Кинжал"! Ориентировочно направление – Днепр!", - информировали ВС.

"Курс на Кривой Рог!" - уточнили в Воздушных силах.