Враг запустил "Кинжал" в направлении Кривого Рога и Киевщины. На Чернигов летит баллистика
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Утром 8 января зафиксирован повторный пуск "Кинжала" в направлении Киевщины. Также есть угроза баллистики для Чернигова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.
"Повторный пуск "Кинжала"! Направление – Киевщина!", – говорится в сообщении.
"Балистика – на Чернигов!", - добавляют в ВС.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что вражеский "Кинжал" двигается на Днепр.
"Кинжал"! Ориентировочно направление – Днепр!", - информировали ВС.
"Курс на Кривой Рог!" - уточнили в Воздушных силах.