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Враг запустил "Кинжал" в направлении Кривого Рога и Киевщины. На Чернигов летит баллистика

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Враг запустил "Кинжал" в направлении Кривого Рога и Киевщины. На Чернигов летит баллистика
Утром 8 января зафиксирован повторный пуск "Кинжала" в направлении Киевщины. Также есть угроза баллистики для Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

"Повторный пуск "Кинжала"! Направление – Киевщина!", – говорится в сообщении.

"Балистика – на Чернигов!", - добавляют в ВС.

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Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что вражеский "Кинжал" двигается на Днепр.

"Кинжал"! Ориентировочно направление – Днепр!", - информировали ВС.

"Курс на Кривой Рог!" - уточнили в Воздушных силах.

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Топ комментарии

  • Alex O fd946f57
    З Великобританії мовні питання, певно, видніше, проте українці, по яких прилітає, добре знають, що таке балістика.
  • Андрей Пушкарчук
    Я так розумію по Україні вже летить і корейське лайно. А у нас марафон і вечірні казочки Чінаріка.
  • Нина Карпенко
    Мерзота витрачає кошти на ракети,замість
    того,щоб ремонтувати житло кацапам,які
    благають про допомогу в замерзлих
    квартирах та будинках....
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