Общие боевые потери РФ с начала войны – около 365 170 человек (+440 за сутки), 6031 танк, 8666 артсистем, 11 194 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 170 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 365170 (+440) человек,

танков - 6031 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед,

артиллерийских систем - 8666 (+13) ед,

РСЗО - 953 (+2) ед,

средства ПВО - 638 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11),

крылатые ракеты – 1787 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед,

специальная техника - 1328 (+1)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.