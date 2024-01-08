Общие боевые потери РФ с начала войны – около 365 170 человек (+440 за сутки), 6031 танк, 8666 артсистем, 11 194 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 170 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 365170 (+440) человек,
танков - 6031 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед,
артиллерийских систем - 8666 (+13) ед,
РСЗО - 953 (+2) ед,
средства ПВО - 638 (+1) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11),
крылатые ракеты – 1787 (+1),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед,
специальная техника - 1328 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.