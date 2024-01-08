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Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших (обновлено)

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В 07:00 8 января Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало в общей сложности 5 взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

"В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- и видеофиксации", - отмечает Малашко.

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Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 01
Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 02
Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 03
Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 04
Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших 05

Как впоследствии отметил исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев, уже четверо пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии, один - в среднем, они госпитализированы. Еще два человека находятся в легком состоянии, они от госпитализации отказались.

"Пока известно, что в результате атаки выбиты окна в девяти многоэтажных домах и повреждены 6 домов частного сектора. Коммунальщики городской аварийно-спасательной службы и муниципальной аварийной службы приступили к ликвидации последствий прилета", - информирует он.

Топ комментарии

  • Amber
    У москалів агонія , як перед смертю 😠
    Будьте ви прокляті на віки вічні , тварюки безмозглі 😡
  • KosAn30 JT26
    Опять биомусору ватному кацапскому обьявят что в какой 2 комнатной хате под шепетовкой 100 генералов нато и 50 адмиралов уничтожили))))кацапское тупорылое отребье можно любым говном кормить)
  • Вадим Дубривный
    Тупее какцапа может быть только другой какцап
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