Взрывы в Запорожье: ракеты попали в жилые районы рядом с домами, 4 пострадавших (обновлено)
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.
"В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- и видеофиксации", - отмечает Малашко.
Как впоследствии отметил исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев, уже четверо пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии, один - в среднем, они госпитализированы. Еще два человека находятся в легком состоянии, они от госпитализации отказались.
"Пока известно, что в результате атаки выбиты окна в девяти многоэтажных домах и повреждены 6 домов частного сектора. Коммунальщики городской аварийно-спасательной службы и муниципальной аварийной службы приступили к ликвидации последствий прилета", - информирует он.