На Хмельнитчине прогремело, по меньшей мере, 6 взрывов, на местах ударов работают спасательные службы

Сегодня Хмельнитчина проснулась от ударов рашистов. В результате атаки в области прозвучало, по меньшей мере, 6 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

Как отмечается, на местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

"Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- и видеофиксирования последствий прилетов, пока работают экстренные службы. Детали - впоследствии", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области фиксируют большинство крылатых ракет врага.