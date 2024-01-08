На Хмельнитчине прогремело, по меньшей мере, 6 взрывов, на местах ударов работают спасательные службы
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Сегодня Хмельнитчина проснулась от ударов рашистов. В результате атаки в области прозвучало, по меньшей мере, 6 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.
Как отмечается, на местах ударов работают оперативные и спасательные службы.
"Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- и видеофиксирования последствий прилетов, пока работают экстренные службы. Детали - впоследствии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области фиксируют большинство крылатых ракет врага.