В Кривом Роге из-за сложных погодных условий часть города без света, не ходят троллейбусы и трамваи

В Кривом Роге ряд жителей остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий. В городе не ходит электротранспорт – троллейбусы и трамваи, котельные работают на генераторах. Без света – 15 тысяч абонентов.

Об этом сообщил голова Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за экстремальных погодных условий в городе отключено от электричества 15 тысяч абонентов, из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции горводоканала", - отметил он.

Из-за оледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично.

Вилкул добавил, что работают автобусы, маршрутки, дизель-генераторные троллейбусы. Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев.

По его словам, все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника.

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