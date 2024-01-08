Штурмовые действия оккупантов на левобережье Херсонщины не дали им ожидаемых результатов, штурмы могут быть "приморожены" на время, - ОК "Південь"

На левобережье Херсонщины штурмовые действия не дали врагу тех результатов, которые требует их военно-политическое руководство, поэтому он прибег к атакам с воздуха.

Об этом в эфире Еспресо сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

"В последние дни мы наблюдали увеличение вражеских штурмов, до 18. Но прошедшие двое суток характеризовались чрезвычайным спадом такой активности. Враг пытается использовать неуправляемые авиационные ракеты по тактической авиации. Противник атакует с большой осторожностью, потому что понимает, что наша работа ПВО по их самолетам на этом направлении красноречиво убеждает, что рисковать не стоит.

Однако очевидно, что штурмовые действия не дали оккупантам тех результатов, которые требует их военно-политическое руководство. Поэтому противник сейчас прибег к атакам с воздуха", - прокомментировала она.

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По ее словам, за минувшие сутки противником были направлены на Крынки 8 неуправляемых ракет, а штурмовых действий зафиксировано только три.

"Также в нашей сводке фигурирует мощное уничтожение авто бронетанковой техники, более 10 единиц. Это говорит о том, что штурмовые действия на определенный период времени могут быть "приморожены", в том числе и в условиях той погоды, которая сейчас осложняет оккупантам пребывание на левом берегу", - добавила Гуменюк.