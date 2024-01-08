Новости • Война

Враг активно наносит авиаудары по Таврическому направлению, количество артобстрелов уменьшилось.

3850
Враг активно наносит авиаудары по Таврическому направлению, количество артобстрелов уменьшилось.
Количество вражеских артобстрелов на Таврическом направлении несколько снизилось, до 617 за прошедшие сутки.

Но враг активно продолжает наносить авиаудары - в операционной зоне ОСУВ Таврия зафиксирован 31 такой случай. Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты провели 25 боевых столкновений. Снова около десяти захватчиков сдались в плен.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - информирует Тарнавский.

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 416 человек и 28 единиц военной техники. В частности, 5 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗО, 10 БпЛА, 6 автомобилей. Уничтожены 2 склада боеприпасов.

Читайте также: Рашисты увеличили количество боестолкновений почти вдвое, активно бьют из авиации и артиллерии, - Тарнавский

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости