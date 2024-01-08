Враг активно наносит авиаудары по Таврическому направлению, количество артобстрелов уменьшилось.

Количество вражеских артобстрелов на Таврическом направлении несколько снизилось, до 617 за прошедшие сутки.

Но враг активно продолжает наносить авиаудары - в операционной зоне ОСУВ Таврия зафиксирован 31 такой случай. Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты провели 25 боевых столкновений. Снова около десяти захватчиков сдались в плен.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - информирует Тарнавский.

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 416 человек и 28 единиц военной техники. В частности, 5 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗО, 10 БпЛА, 6 автомобилей. Уничтожены 2 склада боеприпасов.

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