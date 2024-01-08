Враг попал по Кривому Рогу. Повреждены ТЦ и более 20 домов. Под завалами могут быть 3 человека. В Лозоватской громаде погибла женщина (обновлено). ФОТО

Утром 8 января враг попал ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Также зафиксирован "прилет" в Лозоватской громаде.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Взбешенный враг снова бил по мирным. Направил на людей ракеты. Попал по Кривому Рогу. Поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он в удовлетворительном состоянии", - информирует Лысак.

По его словам, ликвидируют последствия атаки и в Лозоватской громаде Криворожского района. Там тоже "прилет". Погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом.

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"В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб. Разрушен частный дом и в Кривом Роге - три человека могут находиться под завалами. Также разрушениям подвергся торгово-развлекательный центр", - отметил в свою очередь глава МВД Игорь Клименко.

Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что по городу было, по меньшей мере, 9 ракетных ударов. Предварительно – один человек погиб (женщина 62 года), 3 человека ранены, не тяжелые. Поврежден торговый центр.

Также перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая (на восстановление необходимо около недели – материалы и бригады есть). Скоростной со второй половины дня будет работать в челночном режиме только с Кольцевой до Мудреной.

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Кроме того, в Кривом Роге выбито около 300 окон в двух больницах. Больные уже переселены в другие палаты.

"Направлены дополнительные бригады Горводоканала и Сансервиса - задача, учитывая погодные условия, за сутки закрыть все ОСБ. Остекление в минусовую температуру проводить нельзя - стекло лопнет", - отметил Вилкул.

Также повреждено около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, Терцентр, окна, балконы.

В трех районах города созданы и работают оперативные штабы по приему заявлений на выплату пособия из городского бюджета, также осуществляется выдача пособия из городского матрезерва – пленка, ОСБ и другое. Работают психологи, если необходимо – жителям предлагается помощь расселения.