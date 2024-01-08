Рашисты опасаются использовать авиацию на Херсонском направлении после сбивания Украиной самолета РФ Су-34 на Мариупольском направлении в декабре, - ISW
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Как отмечается, по состоянию на 7 января украинские силы продолжали удерживать позиции на левом берегу Херсонской области, линия фронта не изменилась.
В РФ заявили, что успешное сбивание российского самолета украинскими военными в декабре 2023 года препятствует использованию РФ авиации на Херсонском направлении.
Также армия РФ по-прежнему сталкивается с проблемами в оперативном потоке информации, связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и взаимодействия подразделений в Крынках и других районах на восточном берегу, отмечают аналитики.
В частности, по словам российского милблогера, ВСУ активно проходят наземные линии связи РФ (НЛЗ) на Херсонском направлении.
В отчете добавляется, что действующие в районе Крынок украинские военнослужащие заявили, что российские войска регулярно атакуют украинские позиции небольшими пехотными группами до 10 бойцов, и указали на проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные на левобережье, такие как неспособность вовремя эвакуировать погибших или использование россиянами беспилотников.
Напомним, вечером 24 декабря Воздушные силы ВСУ подтвердили сбивание российского самолета на Мариупольском направлении, а также сообщают, что была боевая работа по Су-30 над Черным морем.