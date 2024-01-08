С начала полномасштабного вторжения на Донетчине погибли более 1830 жителей. ИНФОГРАФИКА
4933
Однако эти цифры не окончательны, поскольку неизвестно количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
7 января в результате российских обстрелов в Авдеевке погиб гражданский человек, еще один получил ранения. Также стало известно о ранее раненом человеке в Авдеевке.
С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области россияне убили 1830 гражданских, еще 4472 получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.