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Войска РФ активно наступают в Купянском лесу, Силам обороны удается уничтожать потенциал врага на этом направлении, - Сырский

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Войска РФ активно наступают в Купянском лесу, Силам обороны удается уничтожать потенциал врага на этом направлении, - Сырский
Наразі окупаційні війська ведуть активні наступальні дії в Куп’янському лісі з метою прориву нашої оборони та просування у напрямку міста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"На Купянском направлении ситуация остается сложной. Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия в этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшей блокировки Купянска", - сказал Сырский.

Он подчеркнул, что командиры и штабы наших частей хорошо владеют ситуацией, постоянно разведывают, анализируют действия противника и принимают все необходимые решения.

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", - отметил командующий Сухопутными войсками.

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Ранее западные СМИ сообщали о готовящемся РФ наступлении на харьковском направлении, назвав возможной датой начала наземного наступления 15 января.

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Топ комментарии

  • anna petrova fabee43b
    Якось так:

    "Воїни 30-ої окремої механізованої бригади спочатку накрили касетними ************ російську піхоту, а пізніше ліквідували загарбників за допомогою скидів з дронів"

    https://m.censor.net/ua/video_news/3466123/biyitsi_30_ombr_likviduvaly_grupu_rosiyiskoyi_pihoty_u_synkivtsi_na_kupyanskomu_napryamku_video
  • anna petrova fabee43b
    але якщо ви не в курсі чим стримують, то скоріш за все це не ви стримуєте
  • anna petrova fabee43b
    росіяне десь з жовтня об Синьківку перемалуються.
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