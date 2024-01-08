Ракетная атака в Хмельнитчину: двое погибших. Враг нанес удары по объектам инфраструктуры. Есть пожар (обновлено)

В результате утренней ракетной атаки на Хмельнитчину есть погибший.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

На Хмельнитчине также раздавались взрывы. Работают экстренные службы. К сожалению, есть погибший.

Больше деталей пока не сообщается.

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Как впоследствии отметили в Хмельницкой ОВА, сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 2 ракеты.

"Вместе с тем, противник нанес удары по объектам инфраструктуры области. Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС. К сожалению, имеем уже двух погибших людей. И это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни", – говорится в сообщении.