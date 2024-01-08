Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Украине после заключения соглашения по предотвращению шатдауна: "Пора действовать"

Американский президент Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе США одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины, после заключения соглашения об основных федеральных расходах на 2024 финансовый год, что является первым шагом к предотвращению частичного закрытия правительства.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать", - подчеркнул Байден.

В то же время президент США отметил, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – добавил Байден.

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