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Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Украине после заключения соглашения по предотвращению шатдауна: "Пора действовать"

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Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Украине после заключения соглашения по предотвращению шатдауна: "Пора действовать"
Американский президент Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе США одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины, после заключения соглашения об основных федеральных расходах на 2024 финансовый год, что является первым шагом к предотвращению частичного закрытия правительства.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать", - подчеркнул Байден.

В то же время президент США отметил, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – добавил Байден.

Читайте: Лидеры Конгресса США объявили о заключении соглашения об основных расходах на 2024 финансовый год

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  • Ан Мур
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    От приблизна така ж ситуація була в Україні в 2014-2019рр. Але народ в переважній своїй більшості під впливом казки про простого вчителя історії Васю та іншого Г+Г захотів перетворити популізм в реальність... В результаті вся країна отримала зелену брехливу монобільшість з головкою ЄрЗе та війну нищівної інтенсивності...
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  • Ан Мур
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