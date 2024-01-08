Новым зерновым коридором уже экспортировано около 15 млн тонн украинской агропродукции

Благодаря новому судоходному коридору в Черном море Украина экспортировала уже около 15 млн тонн грузов. Основными импортерами стали Китай и Египет.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, информирует Цензор.НЕТ.

По итогам работы украинского зернового коридора 27 стран мира получили нашу продукцию. На сегодняшний день это почти 15 млн тонн, которые вывезли 469 судна. К примеру, 33% грузов шли в Китай, 11% – в Египет, 4% – Индонезия и 2% – в Турцию. Суда из портов Большой Одессы прямо шли в эти страны", – отметил Васьков.

Замминистра добавил, что сначала работы нового коридора из одесских портов вышли суда, которые были заблокированы в портах Одессы из-за войны и не подпадали под действие зерновой инициативы.

"В середине сентября в Черноморский порт зашли первые суда под загрузку украинским зерном. После этого еще больше грузо- и судовладельцев подтвердили свою готовность работать, потому что убедились в работоспособности украинского коридора", – рассказал Васьков.

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Он также отметил, что в скором времени в Украину должны приехать инспекторы Международной морской организации, чтобы убедиться, что Украина использует свои порты и морские пути для перевозки исключительно гражданских коммерческих грузов, в первую очередь агропродукции.

До широкомасштабного вторжения около 60% товарооборота и 80% экспорта агропродукции происходило через морские порты.