Зеленский отметил государственными наградами 132 защитника Украины, 69 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 132 украинских защитника, 69 из них - посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий приказ №5/2024 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга, трое военнослужащих посмертно награждены орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Также Президент постановил наградить орденом "За мужество" II степени двух военнослужащих посмертно.

Орденом "За мужество" III степени посмертно удостоены 39 военнослужащих.

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Согласно указу, медалью "За военную службу Украины" награждены 27 военнослужащих, среди которых 8 – посмертно.

Медалью "Защитнику Отечества" награжден 61 военнослужащий, среди которых 17 - посмертно.