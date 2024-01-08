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Зеленский отметил государственными наградами 132 защитника Украины, 69 из них - посмертно

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Зеленский отметил государственными наградами 132 защитника Украины, 69 из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 132 украинских защитника, 69 из них - посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий приказ №5/2024 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга, трое военнослужащих посмертно награждены орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Также Президент постановил наградить орденом "За мужество" II степени двух военнослужащих посмертно.

Орденом "За мужество" III степени посмертно удостоены 39 военнослужащих.

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Согласно указу, медалью "За военную службу Украины" награждены 27 военнослужащих, среди которых 8 – посмертно.

Медалью "Защитнику Отечества" награжден 61 военнослужащий, среди которых 17 - посмертно.

Топ комментарии

  • Луиза Пивдень
    Чогось є таке відчуття шо владу треба міняти силоміць ,або якось відсторонити,бо з 🤡 з його феесбешним оточенням Україна війну програє...він пребере всіх ...хто їде проти оманського договорняка , а нагороди віддавати особливо для тих кого вже нема ..не складно для цинічних зелених, ворогів ...
  • Олександр САТ РЕМ
    Хоч не люблю я зелених клоунів - але ваша реєстрація два місяці назад і закликами до переворотів - викликає підозру ,що ви ряжений аквафреш
  • valentyna 7f6f0f14
    Я з 2014 року на Цензорі. Вас не знаю,ніколи не бачила,а мала досить високе спілкування. Те що зеболото потрібно знищити,то не потрібно бути москалем, а просто за Україну. Що ще не знає ворог про Україну? ЗСУ?
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