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Российская авиабомба ФАБ-250 упала на оккупированное Рубежное

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Российская авиабомба ФАБ-250 упала на оккупированное Рубежное
На оккупированный город Рубежное Луганской области упала российская авиабомба.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Он назвал это "нештатным схождением авиационного боеприпаса". По словам главаря террористов, никто не пострадал.

"Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находятся пять человек, включая двух детей. Другие приняли решение о размещении у родственников и друзей", - сообщил Пасечник.

По его словам, "специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса".

Напомним, 2 января одна из российских ракет упала в Воронежской области РФ.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    У 2014-му написав своєму колишньому однокурснику:
    - Рукожопые! Вы "завариваете кашу" которой сами же подавитесь!
    Відповів:
    - Нам *****! Справимся! Нас много и мы умирать не боимся!
  • Eduard Povolotsky 4dea2f46
    У них вся країна "нештатної" рухається до всесвітнього апокаліпсису. Захід все ще на гальмах в очікуванні не зрозуміло чого
  • володимир омельянов
    Жодного жалю до бидла лднр саме ця паскуда і привела "русский мир " тому на їхній совісті зруйнований Донбас. і тисячі загилих мирних громадян ,тому хай вони відчують де що жителі :Маріуполя ,Бахмута ,Марїнки ,Авдіїки ,Лисичанська ітд.
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