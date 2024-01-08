Девяти должностным лицам, работающим в оккупированном Мариупольском СИЗО, объявлено о подозрении в госизмене, - Нацполиция

Сотрудники следственного изолятора Мариуполя добровольно согласились сотрудничать с оккупантами. На сторону неприятеля переходили целыми семьями.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что о подозрении в госизмене объявлено девять сотрудникам следственного изолятора Мариуполя, которые являются гражданами Украины. А некоторые из них соглашались работать на врага целыми семьями. Так, среди подозреваемых — муж, жена и ее брат, а также мама и дочь.

"В марте 2022 года 74 действующих работника впустили на территорию изолятора боевиков батальона "Сомали" - незаконной вооруженной группировки, которые завладели хранящимся оружием и выпустили шестерых задержанных.

На момент захвата в следственном изоляторе содержалось 345 человек. Для подавления их бунта из-за отсутствия питания, водоснабжения и нарушения сроков содержания под стражей, "сомалийцы" при содействии работников СИЗО забросали камеры активнейших бунтарей гранатами и показательно расстреляли так называемого "смотрящего", который руководил протестом", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что это первая серия подозрений, которые объявили работникам оккупированного Мариупольского СИЗО.

Читайте: Задержан экс-чиновник Минтопэнерго, работавший на ФСБ и предлагавший присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области, - СБУ. ФОТОрепортаж