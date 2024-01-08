Сумщина больше всего страдает от вражеских ДРГ, - Госпогранслужба

Сейчас ситуация на границе Черниговщины, Харьковщины и Сумщины напряженная, оккупанты постоянно обстреливают эти территории и активно используют ДРГ. Больше всего от диверсантов страдает Сумщина.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там продолжаются ежедневные обстрелы врага. За прошедшую неделю, первую неделю года, было зафиксировано почти 500 обстрелов по территории этих областей. А в течение декабря враг произвел более 2 тысяч обстрелов", - сказал он.

Демченко отметил, что за последнее время большинство вражеских обстрелов приходится на Харьковскую область.

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