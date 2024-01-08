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Процент сбивания крылатых ракет не изменился. Сегодня РФ атаковала большим количеством баллистики, - Игнат

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Процент сбивания крылатых ракет не изменился. Сегодня РФ атаковала большим количеством баллистики, - Игнат
В Воздушных силах заявили, что процент сбивания российских ракет остается прежним. В то же время баллистические ракеты во время ночной атаки мог сбить только Patriot.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент сбивания. Процент остается как и был", - пояснил он.

По словам Игната, конечно, Х-101 хотелось и больше сбить, но 18 из 24 тоже неплохой результат, учитывая такое количество средств воздушного нападения.

"Видите, уменьшаются атаки. То, что было 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас имеем 59", - подытожил представитель.

Напомним, в ночь на 8 января российские захватчики атаковали Украину 51 ракетой и 8 ударными БПЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 8 БПЛА.

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Топ комментарии

  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Як би там не було, дякуємо хлопці. Слава ЗСУ!
  • Olena Teslenko
    Велике дякую нашим Воїнам ППО! Жодна країна не піддавалась таким обстрілам!
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    ну так подивіться недавнє відео Бутусова про те хто підставив оборонку під ракети. московити все добре розвідали і вгатили.

    1. Чому до сих пір не проведено засідання РНБО і не створена державна комісія по розслідування злому найбільшого в країні оператора комунікаційної системи?

    2. Чому до сих пір не проведено засідання РНБО для заслуховування звіту СБУ про дивну обізнаність Росії про місця виробництва зброї , 12 місць яких точково вражені при двох останніх обстрілах території України ?
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