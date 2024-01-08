Профильный комитет Рады поддержал отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет по вопросам регламента ВРУ рассмотрел постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Решение принято единогласно", - отметил он.
Железняк добавил, что, соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление.
"Решение - на рассмотрение зала, и там указано, что она остается членом Комитета", - отметил нардеп.
Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марианны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.
"Слуга народа" Безуглая в свою очередь прокомментировала это: "Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале".