Профильный комитет Рады поддержал отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ

В понедельник, 8 января, комитет по регламенту Верховной Рады рассмотрел и единогласно поддержал постановление об отзыве нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам регламента ВРУ рассмотрел постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Решение принято единогласно", - отметил он.

Железняк добавил, что, соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление.

"Решение - на рассмотрение зала, и там указано, что она остается членом Комитета", - отметил нардеп.





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Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марианны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

"Слуга народа" Безуглая в свою очередь прокомментировала это: "Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале".