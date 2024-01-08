В России заявили о возобновлении подразделения "СМЕРШ", - британская разведка

В конце 2023 года некоторые российские политики заявили о необходимости возобновить в России советское контрразведывательное подразделение "СМЕРШ".

Об этом пишет британская разведка, информирует Цензор.НЕТ.

А уже в начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение оперативников, очевидно, носивших нашивки "СМЕРШ". Отмечается, что название подразделения – это аббревиатура от российской фразы "смерть шпионам". Подразделение, которое основал диктатор СССР Иосиф Сталин, существовало в 1941–1946 годах.

Однако аналитики добавляют, что пока неясно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки или просто изменение названия.

"Впрочем, это еще один пример того, как российские власти сознательно "обивают пороги" российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ", – добавляют в британской разведке.

Также читайте: В России арестовали 16-летнего подростка из Дагестана по делу о поджоге Су-34