Польша внедряла "повышенные меры безопасности" из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине
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В понедельник, 8 января, в Польше вводились "соответствующие механизмы защиты территории страны" из-за массированной ракетной атаки России по Украине.
Об этом сообщило в соцсети X Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение нескольких часов польские военные наблюдали активизацию деятельности дальней авиации России, которая связана с нанесением ракетных ударов по целям, расположенным на территории Украины.
"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно контролируется", - отметили в командовании.
Напомним, что по информации польских СМИ из "военных источников", неизвестным объектом, нарушившим воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, с территории Украины, стала российская ракета Х-22 или Х-101.
Вскоре информацию подтвердили в Генштабе ВС Польши.