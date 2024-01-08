Экс-советник главы АП времен Януковича переправлял мужчин через границу за $7 тыс., - прокуратура

Бывший советник главы Администрации Президента организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева

Отмечается, что в марте 2023 года 48-летний житель столицы, занимавший до Революции Достоинства должность советника главы Администрации Президента, организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

"Для реализации схемы злоумышленник фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное общество в качестве водителей международных пассажирских перевозок. Лицо, желавшее незаконно пересечь границу, садилось за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной. После пересечения границы женщина-водитель сразу возвращалась в Украину с пассажирами", - говорится в сообщении.

Стоимость услуги составляла 7 тысяч долларов США. Следственные действия продолжаются, решается вопрос о привлечении к ответственности других участников схемы.

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