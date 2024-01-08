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Экс-советник главы АП времен Януковича переправлял мужчин через границу за $7 тыс., - прокуратура

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Бывший советник главы Администрации Президента организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева

Отмечается, что в марте 2023 года 48-летний житель столицы, занимавший до Революции Достоинства должность советника главы Администрации Президента, организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Экс-советник главы АП времен Януковича переправлял мужчин через границу за $7 тыс., - прокуратура 01

"Для реализации схемы злоумышленник фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное общество в качестве водителей международных пассажирских перевозок. Лицо, желавшее незаконно пересечь границу, садилось за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной. После пересечения границы женщина-водитель сразу возвращалась в Украину с пассажирами", - говорится в сообщении.

Стоимость услуги составляла 7 тысяч долларов США. Следственные действия продолжаются, решается вопрос о привлечении к ответственности других участников схемы.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Хм. Цікаво, а скільки коштує дозвіл безпосередньо з ОПи?
  • Hanka Panyanka
    винахідливий радник..., мабуть вони всі такі...
  • Vasyl Ivanyk
    Теперішні радники не кращі, можна вже в'язати не чекаючи .
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