Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом. Все будет! – Павлюк
Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках наших совместных с партнерами усилий в рамках деятельности международной коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы проходят одновременно", - пояснил он.
По его словам, сейчас работают над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека". В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 по широкому набору программ.
Внутри Украины идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов.
"Замечу, что подготовка на территории Украины происходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач. И мы делаем все, чтобы одновременно бить врага, защищать свои возможности и приобретать новые. Все будет!" - резюмирует Павлюк.