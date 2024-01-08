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Массированный ракетный удар по Украине: 4 человека погибли, 38 получили ранения

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Массированный ракетный удар по Украине: 4 человека погибли, 38 получили ранения
Россияне утром атаковали Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Хмельницкую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"По состоянию на 12:00 известно о четырех погибших. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспортные средства. Полицейские работают на местах попаданий, оказывают помощь людям, документируют военные преступления России", - говорится в сообщении.

Так, на Днепропетровщине погиб 1 человек, а 28 получили ранения. Пострадали 4 ребенка. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.

В Запорожье ранения получили 5 человек. Повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и гражданская инфраструктура.

В результате атаки на Харьков и Змиев один человек погиб, пятеро мирных жителей ранены, повреждены два частных дома, региональный центр профессионального образования.

В Хмельницком из-за российского ракетного обстрела два человека погибли, поврежден многоквартирный дом.

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Топ комментарии

  • Роланд d5445c0f
    Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі Mittelwerk (гора Конштайн поблизу Нордгаузена) виготовляли ракети ФАУ-1 і ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
    До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
    Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
    В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
    Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
  • Роланд d5445c0f
    Українцям треба зі шкури вилізти, але не допустити, щоб ця етнічна єврейська банда Бєні Бородача, куди входять його шнирі Дєрьмак і Боневтік-Шлемазл, не залишилася при владі довше законного строку. Інакше- катастрофа.
  • Тамара Філь
    Ви бажаєте щоб Хайбивтік перекваліфікувався від зрадника і керівника мафії на великого будівничого?
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