Массированный ракетный удар по Украине: 4 человека погибли, 38 получили ранения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"По состоянию на 12:00 известно о четырех погибших. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспортные средства. Полицейские работают на местах попаданий, оказывают помощь людям, документируют военные преступления России", - говорится в сообщении.
Так, на Днепропетровщине погиб 1 человек, а 28 получили ранения. Пострадали 4 ребенка. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.
В Запорожье ранения получили 5 человек. Повреждены два многоквартирных дома, автомобиль и гражданская инфраструктура.
В результате атаки на Харьков и Змиев один человек погиб, пятеро мирных жителей ранены, повреждены два частных дома, региональный центр профессионального образования.
В Хмельницком из-за российского ракетного обстрела два человека погибли, поврежден многоквартирный дом.