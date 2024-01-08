На северных границах Украины РФ держит 19 тысяч военных, создание ударной группировки не фиксируется, - Силы обороны

В пределах границы Сумской и Черниговской областей со стороны РФ сосредоточено около 19 тысяч человек контингента российских войск.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Этот показатель не менялся уже несколько месяцев, поэтому говорить о том, что есть признаки создания ударных группировок со стороны врага, не приходится.

"Это контингент, который можно охарактеризовать как войска прикрытия границы, это не ударная сила, способная совершить прорыв боевых порядков наших войск. Поэтому еще раз говорю - это не признак создания ударной группировки войск", — сказал Повх.

По его словам, враг на этом направлении использует ствольную артиллерию, 120-мм минометы, FPV-дроны и время от времени применяет авиацию.

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"В настоящее время можно говорить о том, что враг в большей степени ведет беспокоящий огонь", - отметил спикер.

По его словам, находящиеся на линии границы Силы обороны пристально несут службу, предотвращают попытки проникновения вражеских ДРГ.

"Контроль над государственной границей является постоянным", - добавил Повх.