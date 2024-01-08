Более 57% украинцев выступают за возобновление онлайн-трансляций заседаний ВР, 65% поддерживают присутствие журналистов, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу "Рух Честно" с 8 по 15 декабря 2023 года.
Так, согласно опросу, не согласны с тезисом о необходимости доступа журналистов к заседаниям 11% украинцев, а с необходимостью трансляции не согласны около 14% граждан.
В то же время, позиция всех регионов очень похожа. Отличается лишь процент жителей восточных и центральных регионов, которые не соглашаются с необходимостью открыть журналистам доступ в парламент и возобновить онлайн-трансляции телеканала "Рада", что можно объяснить вопросами безопасности.
В "Честно" напоминают, что подавляющее большинство времени этот созыв парламента работал в закрытом режиме. Такой формат достаточно удобен для большинства нардепов, так как журналисты не могут непосредственно следить за их работой в сессионном зале и не могут, как раньше, получить комментарий в кулуарах, добавили в "Чесно".