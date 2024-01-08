Федерация работодателей призывает Шмыгаля убрать норму, запрещающую оборонным предприятиям иметь прибыль. ДОКУМЕНТ

Устранение правовой неуместности постановления в части прибыли позволит производственным предприятиям подтвердить их законное право на получение прибыли по контрактам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Федерации к премьеру Шмыгалю.

Так, 5 декабря 2023 года в Минобороны состоялось согласительное совещание по проекту постановления Кабмина "О поддержке оборонно-промышленного комплекса во время военного положения", на котором достигнуто соглашение относительно положений этого проекта.

Проект постановления предусматривает установить, что в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения, определенной в государственных контрактах (договорах) на основании калькуляции расходов, сформированной исполнителями государственных контрактов (договоров) в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения" учитываются все налоги и сборы, общепроизводственные, административные, операционные и другие расходы исполнителя, связанные с изготовлением товаров, выполнением работ и предоставлением услуг, а также прибыль (снабженческое вознаграждение) исполнителя государственного контракта (договора)", - говорится в письме.

В Федерации работодателей отметили, что задачей постановления Кабмина №335 было упрощение закупок во время военного положения, а не урегулирование вопроса прибыли в государственных контрактах (договорах).

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"При этом было установлено, что договорная цена на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны Украины определяется на основании калькуляции расходов, сформированной исполнителем государственного контракта (договора) с учетом экономических показателей деятельности предприятия к моменту заключения государственного контракта", - добавили в обращении.

Принятие проекта постановления Кабмина обеспечит исполнение постановления Верховной Рады Украины от 21 сентября 2023 года № 3388-ІХ, "устранить правовую неуместность постановления от 20 марта 2022 года № 335 в части прибыли и позволить производственным предприятиям подтвердить их законное право на получение прибыли по контрактам (договорам), заключенным во время действия постановления Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года № 335, и снять все вопросы в отношениях с Государственной аудиторской службой Украины, Бюро экономической безопасности и их подразделениями", добавили в Федерации и призвали Шмыгаля взять этот вопрос под личный контроль и обеспечить принятие Кабмином постановления "О поддержке оборонно-промышленного комплекса во время военного положения" в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

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