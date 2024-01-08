В Полтаве прорвало теплосеть, без отопления 17 многоэтажек и 2 учебных заведения

В Полтаве в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. К работам привлечены девять работников и две единицы техники.

По предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время.

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