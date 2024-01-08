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В Полтаве прорвало теплосеть, без отопления 17 многоэтажек и 2 учебных заведения

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В Полтаве прорвало теплосеть, без отопления 17 многоэтажек и 2 учебных заведения
В Полтаве в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. К работам привлечены девять работников и две единицы техники.

По предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Hattifattener



    Коли у Полтаві був Карпов - на журнашл@х виділяли нуль грн.
    А на армію виділялась купа грошей/
    Коли риги у коаліції із зеслугами рейдернули міськраду, почався дерибан а на «позитивне висвітлення» з бюджету одразу виділили мільйон.
  • Орест Гарай
    Це траплятиметься незалежно ні від чого. Не існує ідеальних будівельників та ідеальних інженерних споруд. Якість системи вимірюється не тільки кількістю аварій, але і наявністю та швидкістю реакції тих, хто повинен аварії ті усувати.

    Якщо усунуть "сьогодні" (аби людям не прийшлося кидати домівки) - значить система ще "в тонусі".

    А не усунуть "на сьогодні" - значить система фактично мертва. Ну от як в засрашинців в центрі світу, мацкві, де зараз цілі мікрорайони схожі на декорації фільму "Післязавтра" і відновлення опалення вже взагалі до весни не світить - батареї ВЖЕ полопались у більшості споживачів (бо комунальна система настільки "не в тонусі", що не спромоглася вчасно злити системи водогонів та опалення).
  • Wlad West
    В Алчевске сепары спецом били старые батареи, чтобы им меняли на новые, когда началась замена размороженных, одна треть - разморозилась, а две трети - побиты лугондонами.
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