В Полтаве прорвало теплосеть, без отопления 17 многоэтажек и 2 учебных заведения
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В Полтаве в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. К работам привлечены девять работников и две единицы техники.
По предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время.