РФ разворачивает ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО, - WSJ

Ядерный шаг Владимира Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

По данным издания, чиновники США не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этой передаче, и вполне возможно, что Лукашенко блефует.

В то же время, в июле прошлого года Разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

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"Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в том числе - видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что "авиабаза "Лида", расположенная в 40 километрах от литовской границы, и единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на исполнение новой миссии Беларуси в отношении "ядерного обмена" с Россией", - пишет издание.

WSJ отмечает, что заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия ужесточает свои угрозы в адрес Запада. Недавно Путин заявил, что "будут проблемы" с Финляндией после того, как НАТО "вовлекло" Хельсинки в Альянс. В ноябре заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польша является "врагом", который может потерять свою государственность.

"Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине", - добавили авторы материала.

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