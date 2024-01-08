Польский еврокомиссар Войцеховский пригрозил блокировать продолжение режима свободной торговли ЕС с Украиной

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что чрезмерный агроимпорт из Украины в Евросоюз может привести к новому кризису.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, с соответствующим письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту по вопросам торговли Валдису Домбровскису ознакомилась радиостанция RMF FM.

В документе Войцеховский высказал позицию по проекту нового регламента Еврокомиссии о продлении режима свободной торговли с Украиной.

Польский еврокомиссар не поддержит регламент, если его предложения не будут учтены. Внутренние консультации ЕК по этому вопросу завершаются завтра.

Войцеховский предлагает, чтобы новый регламент содержал защитные положения, подобные тем, которые ЕК уже однажды применяла к импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

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Кроме того, польский комиссар также призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, импорт которых, по его мнению, стремительно растет и грозит дестабилизировать рынок Евросоюза.

"Продление торговых привилегий для Украины, предусмотренных регламентом ЕС, срок действия которого истекает в этом году, без защитных положений и количественных ограничений грозит новым кризисом излишка импортируемой сельскохозяйственной продукции из Украины", - подчеркнул в письме Войцеховский.

По его мнению, ЕС "должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость".

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Он возлагает ответственность за нынешнее положение дел на Россию, блокирующую Черное море и вытесняющую Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке.

Польский комиссар предлагает поддержать украинский транзит в морские порты ЕС, откуда украинское зерно будет транспортироваться на африканские и азиатские рынки.