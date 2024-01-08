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Если Германия будет экспортировать истребители Саудовской Аравии, то должна передать и ракеты Taurus Украине, - Штрак-Циммерманн

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Если Германия будет экспортировать истребители Саудовской Аравии, то должна передать и ракеты Taurus Украине, - Штрак-Циммерманн
Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Тот, кто экспортирует Eurofighter в Саудовскую Аравию, должен немедленно поставить Taurus в Украину", - сказала она.

"Политика безопасности также нуждается в ценностном компасе", - добавила Штрак-Циммерманн.

Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова разрешить дальнейшие поставки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

По словам его пресс-секретаря, канцлер Олаф Шольц разделяет открытость Бербок относительно поставок истребителей в Саудовскую Аравию.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Мдаа, європейців проблеми сходу більше хвилюють чим війна в Європі. Це вже ідіотизм!
  • Luk Viktor
    Тверезо мислить .....!!!!!
  • Michael O'Coileain
    "Той, хто експортує Eurofighter до Саудівської Аравії, повинен також негайно поставити Taurus до України" Джерело: https://censor.net/ua/n3466303


    ...можна разом з єврофайтерами, і курва хрестики н зафарбовуйте)))
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