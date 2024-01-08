РФ удерживает тысячи гражданских украинцев в колониях и СИЗО, связи с ними фактически нет, - расследование BBC

В колониях и следственных изоляторах России, а также на оккупированных ею территориях находятся тысячи украинских гражданских лиц. Их задерживали во время "фильтрации" или на улицах с формулировкой "за противодействие СВО" и закрывали в СИЗО и колониях без обвинений, следственных действий, судов и срока освобождения. Поэтому найти их официальным путем невозможно, а для их освобождения, в отличие от военнопленных, не существует никаких механизмов.

Об этом говорится в расследовании российской службы BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, украинцы были задержаны российскими военными или сотрудниками "правоохранительных органов" после полномасштабного вторжения России в Украину при разных обстоятельствах: во время прохождения "фильтрации", иногда - прямо на улицах по подозрению в "противодействии специальной военной операции".

По российскому законодательству, даже в условиях военного положения, людей нельзя задерживать без суда более чем на 30 суток. Однако время, место и основания задержания украинцев российскими военными часто нигде официально не зафиксированы, против них не возбуждаются уголовные или административные дела, не ведется никакого расследования.

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Это следует из решений судов, с которыми ознакомилась BBC. К тем, кто был задержан без формальных обвинений, у адвокатов фактически нет доступа.

В лучшем случае, Минобороны РФ признает факт того, что такие люди находятся на территории России, но отказывается допустить к ним адвокатов и родственников "до окончания проверочных мер".

Таким образом, граждане Украины лишены свободы, но они не являются официально обвиняемыми или осужденными по уголовным делам.

"Поэтому найти их официальным путем невозможно, а для их освобождения, в отличие от военнопленных, не существует никаких механизмов", - говорится в расследовании.

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BBC рассказывает несколько историй граждан Украины, захваченных российскими войсками и, вероятно, отправленных в российские СИЗО или в оккупированный Крым.

При всех попытках встретиться с ними, адвокатов и родственников к ним так и не допустили. Удается установить только, в каких СИЗО их содержат – и то не всегда.

В расследовании приводится список СИЗО и исправительных колоний, в которых содержатся украинские граждане – 34 заведения на территории 17 регионов РФ и два СИЗО в оккупированном Симферополе. Захваченных украинских граждан также содержат в тюрьмах так называемых "ДНР", "ЛНР", в отделах полиции и подвальных помещениях временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

В расследовании отмечается, что пытки применялись к 90% захваченных таким образом украинских гражданских лиц. Пока невозможно подсчитать их общее количество.

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