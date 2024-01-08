Оккупанты меняют размещение систем ПВО в Крыму после результативных ударов Сил обороны, - ОК "Південь"

Результативные удары сил обороны по временно оккупированному Крыму заставляют российское командование менять приоритеты для размещения собственных систем ПВО.

Об этом на брифинге рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Система ПВО Крымского полуострова была развернута очень мощная. Враг осознавая, что у него там накоплены немалые ресурсы и будущее пополнение сил для тех подразделений, которые сейчас задействованы в боевой работе вдоль линии боевого столкновения на материковой Украине, они действительно пытаются защищаться достаточно мощно. Но наша боевая работа была настолько результативна, что им приходится сейчас измерять новые приоритеты для расстановки систем защиты с воздуха. В частности, понятно, что Крымский мост знаменитый, лишний объект, у них в приоритете защиты, поскольку это одна из основных логистических транспортных артерий, несмотря на ее условную небоеспособность, использование ее в ограниченном смысле. Также они продолжают защищать мощную Севастопольскую бухту - это логистика, связанная с загрузкой "Калибров" прежде всего, поскольку основной корабельно-катерный состав они вывели, но очень важными остаются эти объекты по обеспечению жизнеспособности ракетоносителей, снаряжение их ракетами. И также у них остаются там два приоритетных объекта – это площадки для запуска БпЛА типа "Shahed" – это мыс Чауда и неподалеку от Балаклавы. Кроме того, на территории временно оккупированного Крыма еще достаточно много объектов авиационной инфраструктуры, которые враг использует для базирования тактической авиации и сохранения определенного имущества", - сообщила Гуменюк.

Она добавила, что работы у Сил обороны много, и она продолжается.

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Отвечая на вопросы о деятельности зернового коридора, Гуменюк сообщила, что он работает в зависимости от оперативной ситуации. Пока критических угроз для его деятельности нет.

"Навигационный коридор работает, функционирует он в соответствии с составляющей безопасности, которая получает свою оценку от Сил обороны ежесуточно. В зависимости от развития оперативной ситуации мы проверяем компонент безопасности и наличие или отсутствие угроз относительно минной безопасности, поскольку море штормит, погода сложная. Все равно функционирование коридора продолжается, и в принципе критических угроз, что касается минной и ракетной безопасности сейчас нет, они все контролируемые", - уверила спикер.