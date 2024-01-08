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Зеленский провел разговор с Эмиром Кувейта: Обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах

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Зеленский провел разговор с Эмиром Кувейта: Обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Кувейтом шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку со стороны Кувейта суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по ключевым украинским резолюциям в ООН и своевременную помощь с предоставлением электрогенераторов накануне зимы", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал Эмиру о противодействии ракетному террору, которое Россия возобновила во время новогодних праздников. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах.

Глава государства также подчеркнул, что Украина обеспечивает свободу судоходства в Черном море и благодаря этому остается гарантом мировой продовольственной стабильности, а также прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира.

"Мы активно работаем над следующими шагами по реализации Формулы мира. Голос и позиция стран Залива в этом важны", – сказал Зеленский.

Президент пригласил представителя Кувейта на следующую встречу советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации Украинской формулы мира, которая состоится в Давосе, а также поучаствовать в подготовке предстоящего Глобального саммита мира.

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    З Оманом, Зеленський теж, завчасно усе владнав і завдання уяснив…
    Збитим, Іранцями Українським літаком, закріпили порозуміння…
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    На шконці!
  • Виктор Баранов cae0c641
    Шейх и клоун - это как повидло и говно.
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