ГБР начало расследование относительно "слуги народа" Безгина, который в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю "единоросску"

ГБР начало расследование относительно нардепа "Слуги народа" Виталия Безгина, который в 2020 году оформил доверенность в оккупированном Крыму на депутатку "Единой России" Галину Герасимову, которая является его тетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Отмечается, что соответствующее поручение ГБР предоставил Офис Генерального прокурора после внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство №42023000000001898 в Едином реестре зарегистрировал лично Генеральный прокурор Андрей Костин.

Ранее сообщалось, что 15 октября 2020 г. Безгин выдал доверенность на распоряжение долей в недвижимом имуществе, а именно в квартире по адресу АР Крым, город Евпатория, улица "60 лет Октября", дом 26, кв.160, на имя своей родной тетки Герасимовой Галины Витальевны. Согласно официальным данным РФ, Галина Герасимова на момент подписания доверенности являлась депутатом "государственного совета Крыма" от правящей путинской партии "Единая Россия" и занимала должность заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Тогда Безгин объяснил, что ранее ему сообщили о наследстве в оккупированном Крыму. Поэтому он принял решение оформить доверенность по украинскому законодательству на родственницу, физически находящуюся в Евпатории, с целью отказаться от данного наследия от его имени.

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"По данному кейсу мы проводили консультации с НАПК, по итогам которых именно такое решение было признано единственно правильным и не требующим внесения изменений в декларацию. Эта родственница сейчас проявляет пророссийскую позицию, является элементом оккупационных властей, и понесет за это ответственность! Все честно и открыто! Верим в победу и скорейшее возвращение украинского флага в Крым! А своей тетке публично могу пообещать только одно: сядешь среди первых, если не успеешь убежать!" – отметил парламентарий.

По данным издания, квартиру продали по законам России, о чем свидетельствует соответствующая опубликованная выписка из российского реестра. Таким образом, народный депутат Безгин фактически признал российское законодательство в Крыму и совершил правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

ОО "Стоп коррупции" также обнародовало фрагменты письма Офиса Генпрокурора, согласно которому соответствующее поручение проводить расследование преступления Безгина выдано Главному следственному управлению ГБР. Кроме того, журналисты также обнародовали фрагменты выписки из ЕРДР, согласно которым речь идет именно о деле Безгина. Согласно обнародованным данным, производство открыто в ноябре 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти. Санкция настоящей статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.









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