Закупка продовольствия для Минобороны: полковника Сил логистики ВСУ Козловского подозревают в распиле 170 млн грн, - СМИ

Стали известны подробности "продовольственного" дела полковника из Сил логистики ВСУ Александра Козловского о распиле 170 млн грн с группой "Военсервис-волонтёр". Речь идет о хищении на продуктах для Минобороны во время вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Из материалов уголовного производства №62023000000000333 от 24 апреля 2023 следует, что ГБР и прокуратура считают организатором схемы начальника Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ полковника Александра Козловского. Эти данные обнародованы на сайте "Prozorro.Продажи" (о связи приватизационного аукциона с уголовным производством по Минобороны – ниже).

Досудебное расследование установило, что примерно в начале 2022 Козловский и его подчиненный начальник отдела обеспечения вместе с другими "неустановленными во время расследования военнослужащими" организовали преступную группу. Следователи отнесли к ней ФЛП Гладюк И.И. и ФЛП Гладюк Л.Б., которые являются родителями жены Козловского. А также должностных лиц предприятий "Армисет", "Ректан", "Архимагир", "Военсервис-Волонтер" (монополист на пищевых подрядах Минобороны в 2017-2019 годах), "Ресурс-Сервис КМ" и "Эко Трейд Юкрейн" (основателем этой фирмы в 2022 году была жена Козловского Оксана, в дальнейшем фирму переписали на Татьяну Бубёнок).

Согласно предварительной договоренности, представители ВСУ обеспечивали непроведение претензионной работы со стороны Министерства, если бизнесмены не поставляли в срок продукты на военные склады, и обеспечивали несообщение правоохранителей при поступлении жалоб на некачественные продукты от воинских частей.

В свою очередь, чиновники вышеназванных фирм создавали видимость обеспечения военных комплектами продуктов - они получали деньги за якобы выполненные услуги, но часть продуктов питания так и не была поставлена.

Во время вторжения, с 16 марта 2022 года по 13 июня 2023 года фирмы "Армисет", "Ректан", "Архимагир", "Военсервис-Волонтер", "Ресурс-Сервис КМ" получали деньги от Минобороны и в дальнейшем перечисляли фирме жены Козловского "Эко трейд Украина" (113 млн грн), тестя (56 млн грн) и тещи Козловского (2 млн грн). В целом удалось установить перерасчет 172 млн грн. В дальнейшем эти деньги были либо сняты со счетов, либо в банкоматах Хмельницкого. В частности, 14 млн грн было снято лично женой Козловского.

Как отмечается, в 2023 году Козловский приобрел Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн. Автомобиль зарегистрировали на его дочь, студентку Военного института КНУ им.Шевченко. За весь период своей трудовой деятельности дочь получила доход 378 тыс. грн, то есть собственных денег на автомобиль у нее не было.

По данным издания, в марте 2023 года Александр Козловский вероятно приобрел квартиру в Киеве по ул. Композитора Мэйтуса, 4а площадью 158 квадратных метров за 5,85 млн грн (оценочная стоимость 8,34 млн грн), в которой и проживает. Ее обставляют мебелью, которую покупают за деньги с банковской карты тестя Гладюка. При этом следователи отмечают, что "в целях маскировки источника денег", квартира оформлена на некого Червинского В.В, который служит на продовольственном складе Сил логистики в Винницкой области. По данным следствия, официально Червинский с 1999 по 2023 год заработал лишь 1,95 млн грн.

Также летом 2023 Козловский вероятно приобрел 47 земельных участков на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Полтавской областей. Их общая стоимость составляет 7,71 млн грн, а права собственности зарегистрировали на тещу и тестя фигуранта.

Следствие отметило, что вышеупомянутая Татьяна Бубёнок, на которую сейчас записана бывшая фирма жены Козловского "Эко трейд Юкрейн", также "сопровождает и фактически осуществляет деятельность" не только этой фирмы, но и ФЛП тестя и тещи.

Кроме этого, она занимается делами ООО "Тандем трейдинг", телефон этой фирмы является собственным номером Бубенок. Директор этой фирмы Кондратюк, по данным следствия, товарищ Козловского. И получает зарплату по основному месту работы в 55 управлении начальника работ Минобороны.

За последние два года "Тандем трейдинг" получил от "Эко трейд Юкрейн" и тестя Козловского 14 млн грн. Но в ноябре 2023 фирма приняла участие в приватизации единого имущественного комплекса Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия. У предприятия есть здание с надстройкой стационара первичного, сложного протезирования и реабилитации площадью более 2500 квадратных метров, а также хозяйственное здание с реабилитационным отделением стационара. Кроме того, в собственности предприятия есть шесть автомобилей.

Как сообщило местное издание "Є.уа", "Тандем трейдинг" победил в аукционе Фонда госимущества с ценой 32 млн грн. Но по решению Печерского райсуда от 27 ноября имущество протезного завода в Хмельницком было арестовано из-за вышеописанного уголовного производства. А результаты приватизационного аукциона отменены.

Также в судебном реестре есть решение об аресте счетов "Эко трейд Юкрейн", "Тандем трейдинг", ФЛП тестя и теще Козловского, а также арест вышеупомянутых земельных участков, квартиры и Toyota Corolla.

Это первые подробности этого дела в открытых источниках.

В сентябре "Українська правда" сообщила со ссылкой на источник в полиции, что СБУ и Нацполиция провели обыски у Козловского. Сколько было изъято денег и был ли задержан чиновник - не сообщалось.

В ноябре один из телеграм-каналов сообщил, что ГБР продвинулось по делу Козловского: "Через три подконтрольных ООО и родителей жены, которые были оформлены как ФЛП, Козловский провел безтоварных операций почти на 300 млн грн. То есть продовольствие военные так и не увидели, поставки остались только на бумаге".

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В тот же день ГБР сообщило о разоблачении без фамилий:

"Военнослужащие и работники воинской части вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов.

"Остаток" продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, не выданные солдатам перед их продажей.

Из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали.

В настоящее время получены доказательства присвоения не менее 5 млн грн.

Чиновникам воинской части и одному из коммерсантов сообщено о подозрении по статьям завладения имущества путем злоупотребления служебным положением и завладения военным имуществом путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. ).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. В ходе санкционированных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона".