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Зеленский впервые провел разговор с королем Бахрейна: Обсудили сотрудничество двух стран и поддержку Формулы мира

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Зеленский впервые провел разговор с королем Бахрейна: Обсудили сотрудничество двух стран и поддержку Формулы мира
Президент Владимир Зеленский и король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа провели первый разговор за всю историю двусторонних отношений между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Владимир Зеленский отметил, что это первый разговор между лидерами двух государств за всю историю двусторонних отношений, а в прошлом году состоялся первый визит в Украину министра иностранных дел Бахрейна Аз-Заяни.

"Надеюсь, что установление контактов на самом высоком уровне откроет новую страницу в украинско-бахрейнских отношениях", - отметил Глава государства.

Президент Украины и король Бахрейна обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, глобальную продовольственную безопасность и поддержку украинской Формулы мира.

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Он поблагодарил короля за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по имплементации Формулы мира и пригласил на следующую встречу в Давосе.

Отдельно глава государства рассказал о мерах, предпринимаемых Украиной для поддержания беспрепятственного экспорта зерновых Черным морем и обеспечения таким образом глобальной продовольственной стабильности.

Топ комментарии

  • Герхард
    Гарантії безпеки Буба від Бахрейну отримав?
  • ZoV KobZona
  • ZoV KobZona
    Хотелось бы уточнить, где предыдущий оманский деятель. «Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это- гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору».
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