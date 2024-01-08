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Дубинский заявил, что ГБР "оказывает давление" на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него

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Дубинский заявил, что ГБР "оказывает давление" на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него
Нардеп Александр Дубинский, ранее задержанный СБУ по подозрению в государственной измене, заявил о якобы давлении на свидетеля по его делу.

Об этом сообщается в Telegram-канале нардепа, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в день сообщения ему о подозрении в госизмене ГБР провело обыск у семьи свидетеля по его делу бывшего водителя Деркача Колесникова. В настоящее время Колесников осужден за госизмену на 5 лет.

Дубинский заявил, что Колесников давал против него показания.

"Для вида была изъята техника, но основной целью было изъятие всех средств у жены Колесникова, имеющей легальные доходы и вообще не имеющей никакого статуса по этому делу. Напомню, Колесников сидит уже полтора года, осужден без конфискации имущества, и пошел на соглашение со следствием без права изменять показания.

С 11.11.2023 Колесников этапирован в Киевский следственный изолятор. Очевидно, что целью изъятия денег является давление на Колесникова, чтобы он продолжал давать "правдивые" показания по мне по делу о якобы "госизмене", - говорится в сообщении.

Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 01
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 02
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 03
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 04
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 05
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 06

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Напомним, 3 ноября Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу . Ранее сообщалось,что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.

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Топ комментарии

  • Sergei M ce156981
    Мама любіт чєсньій суд.
  • Владимир Николенко 123e1460
    чуть не росплаколся.*****
  • sergej gorin
    Тиснуть йому ,тиснуть в його собачий рот!
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