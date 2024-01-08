Польша препятствовала расследованию подрыва "Северного потока" в 2022 году, - СМИ

Европейские следователи, которые расследуют дело, заявили, что польские чиновники якобы тормозили расследование актов диверсии на газопроводах "Северного потока" осенью 2022 года. Поляки не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства передвижения вероятных диверсантов по территории Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на европейских следователей сообщает портал Finanzen.net.

Как отмечается, сейчас следователи надеются, что новое правительство в Варшаве, начавшее выполнение своих обязанностей в декабре, поможет прояснить это дело.

Европейские следователи уже давно предполагают, что атака была совершена из Украины через Польшу. Однако отсутствие сотрудничества со стороны Варшавы затрудняет определение того, произошла ли атака с ведома или без ведома бывшего польского правительства, заявили высокопоставленные чиновники.

Некоторые следователи рассматривают возможность обратиться в офис нового премьер-министра Польши Дональда Туска за помощью в расследовании.

Польша является членом НАТО, поэтому любое подозрение в том, что страна может скрывать информацию о нападении на союзника, подорвет доверие к Альянсу, переживающему одно из самых больших испытаний с момента своего основания, пишет издание.

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По мнению Москвы, любое поведение Польши, указывающее на причастность к диверсии, может быть расценено как агрессивный акт со стороны НАТО.

Однако до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что польское правительство причастно к взрывам. Как считают следователи, даже если некоторые польские чиновники были причастны, это могло произойти без ведома политического руководства.

В то же время попытки польских чиновников препятствовать расследованию вызывают все большие подозрения в роли и мотивах Варшавы.

Отмечается, что через несколько дней после вступления в должность Туск уволил руководителей всех спецслужб, включая тех, кто занимался расследованием дела "Северного потока".

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Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнгольм произошло четыре вытека. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время, в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования произошедшего.

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