Имена осужденных за сбивание самолета МАУ в Иране до сих пор не названы, - дипломат

Имена десяти иранских военнослужащих, осужденных за сбивание украинского пассажирского самолета в 2020 году, пока официально не названы.

ІКак сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в Исламской Республике Иран Евгений Кравченко.

В апреле 2023 года иранские СМИ сообщили об оглашении приговора десяти военнослужащим по делу о крушении рейса PS752. По данным СМИ, этому предшествовало 20 судебных заседаний, на которых вроде бы заслушивались стороны обвинения и защиты и обвиняемых.

"Согласно решению суда, главный обвиняемый, как основное лицо, виновное в убийстве по неосторожности людей на борту, приговорен к десяти годам лишения свободы. Его имя официально не оглашалось, так же, как и имена других осужденных", - сказал Кравченко.

Он отметил, что с самого начала информация по этой теме широко не разглашалась, а при оглашении приговоров были указаны обвиняемые различных рангов по иранской юридической квалификации.

В частности, как отметил дипломат, сообщалось, что обвиняемые 2-го и 3-го ранга (сотрудники системы ТОР М1) приговорены к 1 году лишения свободы; обвиняемый 4-го ранга (ответственный за систему ТОР М1) - сроком на 3 года; обвиняемый 5 ранга (ответственный за командный пункт системы ТОР М1) - сроком на 3 года; обвиняемого 6-го ранга (тогдашнего командира 5-й Тегеранской базы ПВО) сроком на 2 года; обвиняемый 7-го ранга (дежурный регионального оперативного центра управления Тегерана) - сроком на 2 года; обвиняемый 8-го ранга (тогдашний командующий региональным оперативным центром управления Тегераном) - сроком на 1,5 года; обвиняемый 9-го ранга (тогдашний командующий зоной ПВО Тегерана) - сроком на 1 год; обвиняемый 10 ранга (тогдашний командующий ПВО Воздушно-космических сил КР) - сроком на 1 год.

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Дипломат добавил, что, по сообщениям иранских СМИ, по требованию некоторых истцов Генеральной военной прокуратуре поручено продолжить расследование этого дела и привлечь к ответственности других возможных фигурантов.

Кроме того, сообщалось также о возможности обжалования предыдущего решения в течение 20 дней со дня объявления, однако информации об апелляции не было, заключил Кравченко.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после взлета из аэропорта столицы Ирана. Все 176 пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту самолета, погибли в авиакатастрофе. Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 были гражданами Украины.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана свидетельствует, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора по поводу сбития этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.