Комитет Рады обнаружил коррупционные риски в правительственном законопроекте о мобилизации, - "слуга народа" Радина

На заседании в понедельник, 8 января, комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Присутствовавшие представители Минобороны и Генштаба пообещали устранить недостатки.

Об этом глава комитета и народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина заявила в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, комитет пришел к выводу, что мобилизация нужна в Украине, но некоторые нормы соответствующего законопроекта имеют коррупционные риски.

Однако Радина не уточнила, о каких именно нормах идет речь, и пообещала предоставить эту информацию позже.

Она добавила, что на заседании присутствовали представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Они согласились с выводом комитета и пообещали устранить недостатки.

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Напомним, 25 декабря 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по нацбезопасности наработает компромиссный вариант.