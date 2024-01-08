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Комитет Рады обнаружил коррупционные риски в правительственном законопроекте о мобилизации, - "слуга народа" Радина

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Комитет Рады обнаружил коррупционные риски в правительственном законопроекте о мобилизации, - "слуга народа" Радина
На заседании в понедельник, 8 января, комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Присутствовавшие представители Минобороны и Генштаба пообещали устранить недостатки.

Об этом глава комитета и народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина заявила в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, комитет пришел к выводу, что мобилизация нужна в Украине, но некоторые нормы соответствующего законопроекта имеют коррупционные риски.

Однако Радина не уточнила, о каких именно нормах идет речь, и пообещала предоставить эту информацию позже.

Она добавила, что на заседании присутствовали представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Они согласились с выводом комитета и пообещали устранить недостатки.

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Напомним, 25 декабря 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по нацбезопасности наработает компромиссный вариант.

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Топ комментарии

  • Tierre
    Сама ідея Залужного "давайте приберемо обмежену придатність, нехай командири вирішують" вже несе у собі офігенні корупційні ризики, бо занадто багато надається цим командирам влади вирішувати долі і занадто мало у них відповідальності за свої дії.
  • Лазоренко Лариса
    Обмежено придатна армія це щось нове в науці і техниці.

    Варто розуміти, що обмежено придатні це ті хто не схотів корумпувати мсекі аби купувати інвалідність.

    А потім кажуть що людина померла від сердцевого нападу, або інсульту в окопі і тому він «не бойові втрати». Випоат нуль. Навіть обгрунтують не пов'язаність його смерті з бойовими діями, бо згадають, що він на влк скаржився на біль в серці, але скаржився якось не так. От тоді і картки піднімуть і лікарів які ставили ліагноз, що людина хвора була «ізначально», а тому сам винен, що не зумів переконати ВЛК в цьому.
  • Шмяк 4c67f4eb
    у нас уже построили кацапию,если кто то не заметил
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