Взрыв раздался на железнодорожных путях у нефтебазы в российском Нижнем Тагиле, - росСМИ

В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях раздался взрыв вблизи нефтебазы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Взрыв раздался на железнодорожных путях рядом с нефтебазой в Нижнем Тагиле, а именно в районе станции Сан-Донато

"Взрывное устройство было закреплено под цистерной. Рядом было обнаружено еще одно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В то же время после этого движение поездов в Нижнем Тагиле было приостановлено. Отмечается, что сейчас там проводят "оперативные мероприятия" правоохранители.

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