Новости

Взрыв раздался на железнодорожных путях у нефтебазы в российском Нижнем Тагиле, - росСМИ

5 41313
Взрыв раздался на железнодорожных путях у нефтебазы в российском Нижнем Тагиле, - росСМИ
В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях раздался взрыв вблизи нефтебазы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Взрыв раздался на железнодорожных путях рядом с нефтебазой в Нижнем Тагиле, а именно в районе станции Сан-Донато

"Взрывное устройство было закреплено под цистерной. Рядом было обнаружено еще одно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В то же время после этого движение поездов в Нижнем Тагиле было приостановлено. Отмечается, что сейчас там проводят "оперативные мероприятия" правоохранители.

Читайте также: В оккупированном Крыму раздаются взрывы, - телеграм-каналы

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 133133
    Бомбила с Нижнего Тагила
  • kharkov1000
    Знову "неповнолітні дагестанці"??))
  • govtva
    Там раньше была ментовская зона,так что это все оборотни в погонах сотворили,расстрелять всех.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости