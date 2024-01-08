Взрыв раздался на железнодорожных путях у нефтебазы в российском Нижнем Тагиле, - росСМИ
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В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях раздался взрыв вблизи нефтебазы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Взрыв раздался на железнодорожных путях рядом с нефтебазой в Нижнем Тагиле, а именно в районе станции Сан-Донато
"Взрывное устройство было закреплено под цистерной. Рядом было обнаружено еще одно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В то же время после этого движение поездов в Нижнем Тагиле было приостановлено. Отмечается, что сейчас там проводят "оперативные мероприятия" правоохранители.