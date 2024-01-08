Еврокомиссия выразила правительству Польши обеспокоенность по поводу блокады границы с Украиной

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян направила письмо министру инфраструктуры Польши Дариушу Климчаку в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной. Брюссель призывает Варшаву обеспечить свободное движение автотранспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет портал RMF FM.

В письме Велян напомнила польскому министру "об обязательстве Польши обеспечить свободное движение транспортных средств на пограничных переходах с Украиной согласно Соглашению об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС".

Для разрешения ситуации Еврокомиссия предложила сотрудничество и поддержку, добавив, что "продолжает внимательно следить за ситуацией".

Спикер Еврокомиссии подтвердил отправку письма, добавив, что ведомство "остается очень обеспокоенным блокированием пограничного перехода в Дорохуске, а также тем, что другие пограничные переходы между Польшей и Украиной продолжают быть заблокированными".

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Он также напомнил, что нарушение обязательств государств-членов ЕС "может привести к мерам, предусмотренным договорами по устранению таких нарушений" – то есть иска в Суде Евросоюза.

Собеседник RMF FM в ЕС не исключил, что "в случае необходимости" состоится еще одна трехсторонняя встреча представителей Польши, Украины и Еврокомиссии для решения проблемы блокады границы – последняя состоялась еще 18 декабря.

Напомним, польские перевозчики еще с начала ноября блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, требуя, прежде всего, возвращения разрешительной системы для украинских водителей, отмененной в 2022 году в соответствии с соглашением о "транспортном безвизе".

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