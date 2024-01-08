Комитет по социальной политике ВРУ отправил на доработку законопроект о мобилизации, - Гончаренко
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Комитет по социальной политике Верховной Рады Украины не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он представлен.
Об этом в своем телеграм-канале заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Комитет по социальной политике Верховной рады единогласно принял следующее решение по правительственному законопроекту о мобилизации:
- Рекомендовать главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов.
- Разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.
Как отметил Алексей: "и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен".
Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.