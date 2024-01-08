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Комитет по социальной политике ВРУ отправил на доработку законопроект о мобилизации, - Гончаренко

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Комитет по социальной политике ВРУ отправил на доработку законопроект о мобилизации, - Гончаренко
Комитет по социальной политике Верховной Рады Украины не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он представлен.

Об этом в своем телеграм-канале заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Комитет по социальной политике Верховной рады единогласно принял следующее решение по правительственному законопроекту о мобилизации:

  1. Рекомендовать главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов.
  2. Разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

Как отметил Алексей: "и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен".

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завитневич о законопроекте по мобилизации: Отдельные нормы претерпевают существенные изменения. Комитет примет финальное решение во вторник

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  • ZoV KobZona
    ПРЕДЛАГАЮ СПРАВЕДЛИВЫЙ ЖРЕБИЙ.
    На сцену говноквартала выходят орденоносцы Лысый с Пикаловым и формируют каждый по команде из мужской половины говноквартала. Кидают монету "орёл-решка". Орлы на фронт, решки пока кривляются дальше. Из зала по тому же принципу (но чёт-нечет) формируется к ним пополнение- чёт идёт с орлами, нечет остаётся ещё паржать. Или наоборот. А какая разница?
  • Сергей Середа
    Было бы справедливо посадить всех депутатов и чиновников, топ пенсионеров на минималку (у них все равно есть свои бизнесы) и сэкономленные деньги направить на зарплаты тем кто на нуле.
  • Muron
    1 черга мобілізації- особи які придбали/зареєстровано авто дорожче 30 тис дольців починаючи з 24.02.2022 р.
    2 черга мобілізації- особи які придбали/зареєстровано нерухомість дорожче 100 тис дольців починаючи з 24.02.2022 р.
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